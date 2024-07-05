Сабанцев Алексей До 1855 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сабанцев Алексей

Место рождения

с Сабанцы, Вятская губерния, Яранский уезд, Мало-Шалаинская волость

Дата рождения

До 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1861 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

с Сабанцы, Вятская губерния, Яранский уезд, Мало-Шалаинская волость
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сабанцева (--) Наталья

Рождение ребёнка
1875

Сын: Сабанцев Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Сабанцева (--) Наталья

с Сабанцы, Вятская губерния, Яранский уезд, Мало-Шалаинская волость
в Кирзе с 1900 из Вятской
Смерть
Неизвестно

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