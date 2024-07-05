Сабанцев Алексей
Место рожденияс Сабанцы, Вятская губерния, Яранский уезд, Мало-Шалаинская волость
Дата рожденияДо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
До 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
с Сабанцы, Вятская губерния, Яранский уезд, Мало-Шалаинская волость
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сабанцева (--) Наталья
Рождение ребёнка
1875
Сын: Сабанцев Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Сабанцева (--) Наталья
с Сабанцы, Вятская губерния, Яранский уезд, Мало-Шалаинская волость
в Кирзе с 1900 из Вятской
Смерть
Неизвестно