Наам Эдуард Гарриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1977
Отец: не указан
Мать: Зиброва Лидия
Рождение ребёнка
26.08.2006
Сын: Наам Никита
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.10.2008
Дочь: Наам Полина Эдуардовна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край