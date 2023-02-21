Наам Эдуард Гарриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наам Эдуард Гарриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1954 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1977

Отец: не указан

Мать: Зиброва Лидия

Рождение ребёнка
26.08.2006

Сын: Наам Никита

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.10.2008

Дочь: Наам Полина Эдуардовна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край
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