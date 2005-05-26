Водолага (Маркова) Надежда Александровна
Место рождения
Дата рождения28.07.1961
Дата смерти26.05.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1961
Образование
1968
Образовательное учреждение: Школа 71
Бракосочетание
21.12.1980
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.05.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Оператор копировальных машие. скб ЗАС
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.05.2005
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно