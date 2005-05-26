Водолага (Маркова) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВодолага (Маркова) Надежда Александровна

Водолага (Маркова) Надежда Александровна

Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

28.07.1961

Дата смерти

26.05.2005

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

1918 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1961

Отец: Марков Александр Павлович

Мать: Карпенко Евдокия Дмитриевна

Харьков, Харківська область
Образование
1968
Харьков, Харківська область
Образовательное учреждение: Школа 71
Бракосочетание
21.12.1980

Муж: скрыто настройками приватности

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
18.05.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Харьков, Харківська область
Работа или профессия
Неизвестно
Оператор копировальных машие. скб ЗАС
Место жительства
Неизвестно
Харьков, Харківська область
Смерть
26.05.2005
Харьков, Харківська область
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно
Харьков, Харківська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close