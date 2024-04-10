Вжос Владислава Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вжос Wrzos Константин
Мать: Казановская Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плишка Варвара Иосифовна
Отец ребёнка: Плишка Pliszka Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плишка Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Плишка Pliszka Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плишка Станислав Иосифович
Отец ребёнка: Плишка Pliszka Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плишка Софья Иосифовна
Отец ребёнка: Плишка Pliszka Иосиф Петрович
Смерть
Неизвестно