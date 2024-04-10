Вжос Владислава Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вжос Владислава Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вжос Wrzos Константин

Мать: Казановская Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плишка Варвара Иосифовна

Отец ребёнка: Плишка Pliszka Иосиф Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плишка Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Плишка Pliszka Иосиф Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плишка Станислав Иосифович

Отец ребёнка: Плишка Pliszka Иосиф Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плишка Софья Иосифовна

Отец ребёнка: Плишка Pliszka Иосиф Петрович

Смерть
Неизвестно

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