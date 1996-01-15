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Зайцев Степан Александрович
Зайцев Степан Александрович
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Место рождения
Кыштым
, Кыштымский, Челябинская область
Дата рождения
15.01.1996
Пол
Мужской
Отец
Зайцев Александр Борисович
1971 г.р.
Мать
Зайцева (Дубровская) Ольга Владимировна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1996
Отец:
Зайцев Александр Борисович
Мать:
Зайцева Ольга Владимировна
Кыштым
, Кыштымский, Челябинская область
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