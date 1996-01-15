Зайцев Степан Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцев Степан Александрович

Зайцев Степан Александрович

Место рождения

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область

Дата рождения

15.01.1996

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1996

Отец: Зайцев Александр Борисович

Мать: Зайцева Ольга Владимировна

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close