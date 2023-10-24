Козлова Елена Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1962
Отец: Козлов Степан Лукич
Мать: Подгузова Вера Федоровна
Рождение ребёнка
04.03.1982
Сын: Черкашин Константин Михайлович
Отец ребёнка: Черкашин Михаил Константинович
Рождение ребёнка
26.06.1983
Дочь: Йылмаз Вера Михайловна
Отец ребёнка: Черкашин Михаил Константинович
Рождение ребёнка
26.12.1989
Дочь: Шиянова Маргарита Сергеевна
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно