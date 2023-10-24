Козлова Елена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Елена Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1962

Пол

Женский

Добавил:

ВЙ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1962

Отец: Козлов Степан Лукич

Мать: Подгузова Вера Федоровна

Рождение ребёнка
04.03.1982

Сын: Черкашин Константин Михайлович

Отец ребёнка: Черкашин Михаил Константинович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
26.06.1983

Дочь: Йылмаз Вера Михайловна

Отец ребёнка: Черкашин Михаил Константинович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
26.12.1989

Дочь: Шиянова Маргарита Сергеевна

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Леонидович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкашин Михаил Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Сергей Леонидович

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