Ванагелис (Vanagėlis) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванагелис (Vanagėlis) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Ванагелис Кузьма Васильевич

Отец ребёнка: Ванагелис Василий Александрович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Ванагелис Василий Александрович

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1858

Сын: Ванагелис Авксентий (Акинтий) Васильевич

Отец ребёнка: Ванагелис Василий Александрович

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ванагелис Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Ванагелис Василий Александрович

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Смерть
Неизвестно
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
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