Ванагелис (Vanagėlis) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Ванагелис Кузьма Васильевич
Отец ребёнка: Ванагелис Василий Александрович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Ванагелис Василий Александрович
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1858
Сын: Ванагелис Авксентий (Акинтий) Васильевич
Отец ребёнка: Ванагелис Василий Александрович
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ванагелис Пётр Васильевич
Отец ребёнка: Ванагелис Василий Александрович
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Смерть
Неизвестно
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania