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Фекла

Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Тихонов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Тиханов Григорий

Мокшенская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Тиханов Григорий

Мокшенская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тиханов Григорий

Смерть
1946
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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