Фекла
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Тиханов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихонов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Тиханов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тиханов Григорий
Смерть
1946
Вологда, город Вологда, Вологодская область