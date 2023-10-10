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Васин Павел Романович

Место рождения

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

Около 1786 г.р.

Жена

Около 1814 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Васин Роман Антипович

Мать: Васина Анна Петровна

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Васин Егор Павлович

Мать ребёнка: ???

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ???

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1856
Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
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