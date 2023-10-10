Васин Павел Романович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Васин Роман Антипович
Мать: Васина Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Васин Егор Павлович
Мать ребёнка: ???
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ???
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1856