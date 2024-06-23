Кузнецов Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смерти1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.03.1971
Сын: Волобуев (Кузнецов) Андрей Викторович (Иванович)
Мать ребёнка: Кузнецова (Волобуева) Вера Владимировна
Рождение ребёнка
07.01.1974
Дочь: Волобуева (Кузнецова) Елена Викторовна (Ивановна)
Мать ребёнка: Кузнецова (Волобуева) Вера Владимировна
В 2 года была удочерена дядей Волобуевым Виктором Владимировичем и Ниной Захаровной вместе с братом Андреем.
Смерть
1979
Умер в тюрьме (был осужден за убийство жены)