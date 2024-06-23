Кузнецов Иван Егорович 1939 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Иван Егорович

Кузнецов Иван Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова (Волобуева) Вера Владимировна

Рождение ребёнка
07.03.1971

Сын: Волобуев (Кузнецов) Андрей Викторович (Иванович)

Мать ребёнка: Кузнецова (Волобуева) Вера Владимировна

Рыздвяный, Изобильненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
07.01.1974

Дочь: Волобуева (Кузнецова) Елена Викторовна (Ивановна)

Мать ребёнка: Кузнецова (Волобуева) Вера Владимировна

Рыздвяный, Изобильненский, Ставропольский край
В 2 года была удочерена дядей Волобуевым Виктором Владимировичем и Ниной Захаровной вместе с братом Андреем.
Смерть
1979
Умер в тюрьме (был осужден за убийство жены)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.