Борисов (Borisov) Василий Яковлевич (Vasiliy Yakovlevich)
Место рождения
Дата рождения25.04.1907
Дата смерти20.09.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1907
Отец: Борисов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1928
Дочь: Серёгина Анастасия
Мать ребёнка: Борисова Александра
Саратовская облась, Жуковский район, деревня Умёт
Рождение ребёнка
16.12.1929
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Борисова Александра
деревня Юрловка, муниципальное образование Саратов
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Смирнова Лидия
Мать ребёнка: Борисова Александра
Рождение ребёнка
12.06.1937
Сын: Борисов Виктор
Мать ребёнка: Борисова Александра
Военная служба
25.04.1941
Москворецкий РВК, Московская обл., г. Москва, Москворецкий р-н
Смерть
20.09.1942
Ржев, город Ржев, Тверская область
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Кокошилово, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Воинское захоронение, 25 километр сельского поселения, победа, победовский территориальный участок