Борисов (Borisov) Василий Яковлевич (Vasiliy Yakovlevich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисов (Borisov) Василий Яковлевич (Vasiliy Yakovlevich)

Борисов (Borisov) Василий Яковлевич (Vasiliy Yakovlevich)

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

25.04.1907

Дата смерти

20.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1907

Отец: Борисов Яков

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.02.1928

Дочь: Серёгина Анастасия

Мать ребёнка: Борисова Александра

Саратовская облась, Жуковский район, деревня Умёт
Рождение ребёнка
16.12.1929

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Борисова Александра

деревня Юрловка, муниципальное образование Саратов
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Смирнова Лидия

Мать ребёнка: Борисова Александра

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.06.1937

Сын: Борисов Виктор

Мать ребёнка: Борисова Александра

Москва, город федерального значения Москва
Военная служба
25.04.1941
Москва, город федерального значения Москва
Москворецкий РВК, Московская обл., г. Москва, Москворецкий р-н
Смерть
20.09.1942
Ржев, город Ржев, Тверская область
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Кокошилово, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Воинское захоронение, 25 километр сельского поселения, победа, победовский территориальный участок
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close