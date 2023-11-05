(Федорова (Захарова)) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Захаров Виктор Иванович
Рождение ребёнка
1947
Сын: Захаров Владимир Викторович
Отец ребёнка: Захаров Виктор Иванович
Рождение ребёнка
1949
Отец ребёнка: Захаров Виктор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Викторовна
Отец ребёнка: Захаров Виктор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
с. Спасская Губа Кондопожского р-на