(Федорова (Захарова)) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Федорова (Захарова)) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Захаров Виктор Иванович

Рождение ребёнка
1947

Сын: Захаров Владимир Викторович

Отец ребёнка: Захаров Виктор Иванович

Рождение ребёнка
1949

Сын: Захаров Борис Викторович

Отец ребёнка: Захаров Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Викторовна

Отец ребёнка: Захаров Виктор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Виктор Иванович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
с. Спасская Губа Кондопожского р-на
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