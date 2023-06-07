Михаил Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1733 г.р.

Мать

1748 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Никита Кузьмин

Мать: Екатерина Никифорова

Смерть
Неизвестно
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