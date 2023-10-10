Елисеев Пётр Степанович
Место рождения
Дата рождения23.01.1829
Дата смерти08.12.1901
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
23.01.1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
08.12.1901