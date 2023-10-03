Суслякова (Жемерова) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.07.1978
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жемеров Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1931
Дочь: Зуева Анна Николаевна
Отец ребёнка: Сусляков Николай Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сусляков Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Сусляков Николай Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Сусляков Николай Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сусляков Николай Максимович
Смерть
07.07.1978