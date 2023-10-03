Суслякова (Жемерова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслякова (Жемерова) Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.07.1978

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жемеров Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1931

Дочь: Зуева Анна Николаевна

Отец ребёнка: Сусляков Николай Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сусляков Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Сусляков Николай Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Сусляков Николай Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сусляков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Сусляков Николай Максимович

Смерть
07.07.1978
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