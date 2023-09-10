Казаков Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаков Алексей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1909 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Казаков Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1909

Дочь: Карякина Анна Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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