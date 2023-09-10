Казаков Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Казаков Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1909
Дочь: Карякина Анна Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно