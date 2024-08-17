Филатова-Хржановская Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилатова-Хржановская Вера Ивановна

Филатова-Хржановская Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хржановский Николай Феликсович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Хржановский Борис Николаевич

Отец ребёнка: Хржановский Николай Феликсович

Рождение ребёнка
16.01.1905

Дочь: Хржановская Галина Николаевна

Отец ребёнка: Хржановский Николай Феликсович

Рождение ребёнка
22.07.1906

Дочь: Хржановская Калерия Николаевна

Отец ребёнка: Хржановский Николай Феликсович

Смерть
1947

Мы используем куки для улучшения работы сайта.