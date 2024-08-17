Филатова-Хржановская Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Сын: Хржановский Борис Николаевич
Отец ребёнка: Хржановский Николай Феликсович
Рождение ребёнка
16.01.1905
Дочь: Хржановская Галина Николаевна
Отец ребёнка: Хржановский Николай Феликсович
Рождение ребёнка
22.07.1906
Дочь: Хржановская Калерия Николаевна
Отец ребёнка: Хржановский Николай Феликсович
Смерть
1947