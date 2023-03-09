Потехина Любовь Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Полякова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Потехин Яков Ермилович
Рождение ребёнка
Вычислено 1851
Сын: Потехин Дионисий Яковлевич
Отец ребёнка: Потехин Яков Ермилович
Смерть
Неизвестно