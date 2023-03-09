Потехина Любовь Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потехина Любовь Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Полякова Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Потехин Яков Ермилович

Питерка, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1851

Сын: Потехин Дионисий Яковлевич

Отец ребёнка: Потехин Яков Ермилович

Питерка, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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