Суханинский Роберт Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуханинский Роберт Сергеевич

Суханинский Роберт Сергеевич

Место рождения

город Тотьма

Дата рождения

22.06.1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

город Тотьма
Рождение ребёнка
07.06.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суханинская Нина Алексеевна

Кривец, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close