Суханинский Роберт Сергеевич
Место рождениягород Тотьма
Дата рождения22.06.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
город Тотьма
Рождение ребёнка
07.06.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Суханинская Нина Алексеевна
Кривец, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область