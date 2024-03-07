Мачульский Василий Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1820 и 1821
Дата смерти22.04.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1820 и 1821
Отец: Мачульский Емельян
Мать: Мачульская ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мачульский Антон Васильевич
Мать ребёнка: Мачульская ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мачульская ?
Рождение ребёнка
Между 1848 и 1849
Сын: Мачульский Климент Васильевич
Мать ребёнка: Мачульская ?
Рождение ребёнка
Между 1865 и 1866
Дочь: Мачульская Доминика Васильевна
Мать ребёнка: Мачульская ?
Смерть
22.04.1890