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Мачульский Василий Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1820 и 1821

Дата смерти

22.04.1890

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1820 и 1821

Отец: Мачульский Емельян

Мать: Мачульская ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мачульский Антон Васильевич

Мать ребёнка: Мачульская ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мачульская ?

Рождение ребёнка
Между 1848 и 1849

Сын: Мачульский Климент Васильевич

Мать ребёнка: Мачульская ?

Рождение ребёнка
Между 1865 и 1866

Дочь: Мачульская Доминика Васильевна

Мать ребёнка: Мачульская ?

Смерть
22.04.1890

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