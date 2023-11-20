Цигулева Наталья Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цигулева Наталья Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Самохвалов Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1922

Дочь: Цигулева Ефросинья Тимофеевна

Отец ребёнка: Цигулев Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цигулев Яков (Яша) Тимофеевич

Отец ребёнка: Цигулев Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цигулев Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Цигулев Тимофей

Смерть
Неизвестно
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