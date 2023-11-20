Цигулева Наталья Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Самохвалов Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1922
Дочь: Цигулева Ефросинья Тимофеевна
Отец ребёнка: Цигулев Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цигулев Яков (Яша) Тимофеевич
Отец ребёнка: Цигулев Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Цигулев Тимофей
Смерть
Неизвестно