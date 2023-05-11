Холодная Марина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Мелания Кирилловна
Отец ребёнка: Холодный Кирилл Федорович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Холодный Феодосий Кириллович
Отец ребёнка: Холодный Кирилл Федорович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Холодный Кирилл Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно