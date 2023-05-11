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Холодная Марина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Мелания Кирилловна

Отец ребёнка: Холодный Кирилл Федорович

Рождение ребёнка
1791

Сын: Холодный Феодосий Кириллович

Отец ребёнка: Холодный Кирилл Федорович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Холодный Кирилл Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холодный Кирилл Федорович

Смерть
Неизвестно
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