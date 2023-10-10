Князева (Боровая) Татьяна (Татиана) Андреевна
Место рождения
Дата рождения19.01.1909
Дата смерти14.12.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1909
Отец: Боровой Андрей Иванович
Мать: Боровая Мария Петровна
Рождение ребёнка
01.10.1928
Дочь: Моисеенко Александра Павловна
Отец ребёнка: Князев Павел Кирсанович
Бракосочетание
20.02.1929
Познакомились в церкви ,пели на клиросе
Рождение ребёнка
18.06.1931
Отец ребёнка: Князев Павел Кирсанович
Рождение ребёнка
05.09.1936
Дочь: Хохлова Валентина Павловна
Отец ребёнка: Князев Павел Кирсанович
05.09.1932г-дата по паспорту;рождена была 28.08.1932г.
Рождение ребёнка
29.02.1940
Отец ребёнка: Князев Павел Кирсанович
Рождение ребёнка
27.06.1947
Отец ребёнка: Князев Павел Кирсанович
Рождение ребёнка
01.03.1951
Отец ребёнка: Князев Павел Кирсанович
Смерть
14.12.1981
Инфаркт миокарда