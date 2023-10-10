Князева (Боровая) Татьяна (Татиана) Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князева (Боровая) Татьяна (Татиана) Андреевна

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Место рождения

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

19.01.1909

Дата смерти

14.12.1981

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1909

Отец: Боровой Андрей Иванович

Мать: Боровая Мария Петровна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.10.1928

Дочь: Моисеенко Александра Павловна

Отец ребёнка: Князев Павел Кирсанович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
20.02.1929

Муж: Князев Павел Кирсанович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Познакомились в церкви ,пели на клиросе
Рождение ребёнка
18.06.1931

Сын: Князев Алексей Павлович

Отец ребёнка: Князев Павел Кирсанович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
05.09.1936

Дочь: Хохлова Валентина Павловна

Отец ребёнка: Князев Павел Кирсанович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
05.09.1932г-дата по паспорту;рождена была 28.08.1932г.
Рождение ребёнка
29.02.1940

Сын: Князев Владимир Павлович

Отец ребёнка: Князев Павел Кирсанович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
27.06.1947

Сын: Князев Виктор Павлович

Отец ребёнка: Князев Павел Кирсанович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.03.1951

Сын: Князев Николай Павлович

Отец ребёнка: Князев Павел Кирсанович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
14.12.1981
Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
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