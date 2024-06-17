Лакалов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛакалов Александр Иванович

Лакалов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1874

Сын: Лакалов Федор Александрович

Мать ребёнка: не указана

Фалелеево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1882

Дочь: Лакалова Евпраксия Александровна

Мать ребёнка: не указана

Фалелеево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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