Кошелева (Тананыхина) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелева (Тананыхина) Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1843

Дочь: Настасья Тимофеевна

Отец ребёнка: Кошелев Тимофей Лукьянович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошелев Тимофей Лукьянович

Смерть
Неизвестно
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