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Невретдинов Хусяин

Место рождения

д. Актуково Нижегородской губернии

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Нявретдин

Мать: Инася

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хусаинова) Фаридя

Мать ребёнка: Мяргубжан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хусаинова) Фарикя

Мать ребёнка: Мяргубжан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хусаинова) Халися

Мать ребёнка: Мяргубжан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хусаинов Умяр

Мать ребёнка: Мяргубжан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хусаинов Фаттях

Мать ребёнка: Мяргубжан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хусаинова) Зулейха

Мать ребёнка: Мяргубжан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хусаинова) Халимя

Мать ребёнка: Мяргубжан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хусаинов Юсип

Мать ребёнка: Мяргубжан

Рождение ребёнка
1903

Сын: Хусаинов Сулейман

Мать ребёнка: Мяргубжан

Смерть
Неизвестно

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