Невретдинов Хусяин
Место рожденияд. Актуково Нижегородской губернии
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хусаинова) Фаридя
Мать ребёнка: Мяргубжан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хусаинова) Фарикя
Мать ребёнка: Мяргубжан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хусаинова) Халися
Мать ребёнка: Мяргубжан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусаинов Умяр
Мать ребёнка: Мяргубжан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусаинов Фаттях
Мать ребёнка: Мяргубжан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хусаинова) Зулейха
Мать ребёнка: Мяргубжан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хусаинова) Халимя
Мать ребёнка: Мяргубжан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусаинов Юсип
Мать ребёнка: Мяргубжан
Рождение ребёнка
1903
Сын: Хусаинов Сулейман
Мать ребёнка: Мяргубжан
Смерть
Неизвестно