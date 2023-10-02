Бобрецов Фотий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобрецов Фотий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Бобрецов Демид Фотиевич (Фатиевич, Фадеевич)

Мать ребёнка: не указана

Степановская, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Архангельская губ., Печорский уезд, Пижемская (Ижемская ?) вол.
Смерть
Неизвестно
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