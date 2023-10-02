Бобрецов Фотий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Бобрецов Демид Фотиевич (Фатиевич, Фадеевич)
Мать ребёнка: не указана
Степановская, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Архангельская губ., Печорский уезд, Пижемская (Ижемская ?) вол.
Смерть
Неизвестно