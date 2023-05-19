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Спектор Янкель
Спектор Янкель
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1915
Дата смерти
1945
Пол
Мужской
Отец
Спектор Лазарь
Мать
Спектор (Спектор) Хова
1893 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
MV
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец:
Спектор Лазарь
Мать:
Спектор Хова
Смерть
1945
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