Спектор Янкель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпектор Янкель

Спектор Янкель

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Спектор Лазарь

Мать: Спектор Хова

Смерть
1945
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close