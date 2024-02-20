Гонтарь Николай Данилович
Место рожденияс.Семёновка Пологовский р-н Запорожской обл.
Дата рождения05.05.1924
Дата смерти09.01.1972
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1924
Отец: Гонтарь Даниил Никифорович
с.Семёновка Пологовский р-н Запорожской обл.
Работа или профессия
1949
Днепропетровский ж/д техникум
железнодорожник
Образование
1949
Днепропетровский ж/д техникум
Рождение ребёнка
09.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гонтарь Мария Максимовна
Авдеевка
Рождение ребёнка
27.01.1957
Дочь: Острик Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Гонтарь Мария Максимовна
с.Пологи Запорожской обл
Смерть
09.01.1972
г. Авдеевка Донецкой обл.
Похороны
Неизвестно
г.Авдеевка клад «Песчаное»