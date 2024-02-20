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Гонтарь Николай Данилович

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Место рождения

с.Семёновка Пологовский р-н Запорожской обл.

Дата рождения

05.05.1924

Дата смерти

09.01.1972

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1957 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1924

Отец: Гонтарь Даниил Никифорович

Мать: не указана

с.Семёновка Пологовский р-н Запорожской обл.
Работа или профессия
1949
Днепропетровский ж/д техникум
железнодорожник
Образование
1949
Днепропетровский ж/д техникум
Рождение ребёнка
09.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гонтарь Мария Максимовна

Авдеевка
Рождение ребёнка
27.01.1957

Дочь: Острик Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Гонтарь Мария Максимовна

с.Пологи Запорожской обл
Смерть
09.01.1972
г. Авдеевка Донецкой обл.
Похороны
Неизвестно
г.Авдеевка клад «Песчаное»
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