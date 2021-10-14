Малышев Юрий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1943
Дата смерти14.10.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1943
Отец: Малышев Афанасий
Мать: Малышева Раиса
Рождение ребёнка
Около 15.11.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малышева Тамара Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Буреполом, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
14.10.2021