Малышев Юрий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышев Юрий Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1943

Дата смерти

14.10.2021

Пол

Мужской

Отец

До 1920 г.р.

Мать

До 1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1943

Отец: Малышев Афанасий

Мать: Малышева Раиса

Рождение ребёнка
Около 15.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малышева Тамара Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Буреполом, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
14.10.2021
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