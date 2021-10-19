Ковтун Руслан Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковтун Руслан Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.2021

Пол

Мужской

Отец

1991 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.2021

Отец: Ковтун Максим Анатольевич

Мать: Ковтун Сайире

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