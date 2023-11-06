Рыбаков Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.2004
Дочь: Рыбакова Василиса Валерьевна
Мать ребёнка: Рыбакова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
2009
Сын: Рыбаков Георгий Валерьевич
Мать ребёнка: Рыбакова Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно