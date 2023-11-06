Рыбаков Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбаков Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.2004

Дочь: Рыбакова Василиса Валерьевна

Мать ребёнка: Рыбакова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
2009

Сын: Рыбаков Георгий Валерьевич

Мать ребёнка: Рыбакова Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбакова Татьяна Николаевна

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