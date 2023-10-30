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Алимов Феоктист Васильевич

Место рождения

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Алимов Василий

Мать: не указана

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Авдотья Феоктистовна

Мать ребёнка: Алимова Мелания Ивановна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.09.1853

Дочь: Феодосия Феоктистовна

Мать ребёнка: Алимова Мелания Ивановна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Анисия Феоктистовна

Мать ребёнка: Алимова Мелания Ивановна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.12.1857

Дочь: Матрона Феоктистовна

Мать ребёнка: Алимова Мелания Ивановна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алимова Мелания Ивановна

Смерть
Неизвестно
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