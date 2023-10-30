Алимов Феоктист Васильевич
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Алимов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Авдотья Феоктистовна
Мать ребёнка: Алимова Мелания Ивановна
Рождение ребёнка
?.09.1853
Дочь: Феодосия Феоктистовна
Мать ребёнка: Алимова Мелания Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Анисия Феоктистовна
Мать ребёнка: Алимова Мелания Ивановна
Рождение ребёнка
?.12.1857
Дочь: Матрона Феоктистовна
Мать ребёнка: Алимова Мелания Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алимова Мелания Ивановна
Смерть
Неизвестно