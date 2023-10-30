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Прасковья Ивановна

Место рождения

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1879

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
?.10.1896

Муж: Фадеев Андрей Максимович

Рождение ребёнка
18.09.1897

Сын: Фадеев Дмитрий

Отец ребёнка: Фадеев Андрей Максимович

Рождение ребёнка
10.08.1901

Сын: Фадеев Василий

Отец ребёнка: Фадеев Андрей Максимович

Рождение ребёнка
14.01.1904

Сын: Фадеев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Фадеев Андрей Максимович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Фадеев Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Фадеев Андрей Максимович

Рождение ребёнка
30.09.1912

Дочь: Смолянова Софья Андреевна

Отец ребёнка: Фадеев Андрей Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Андреевна

Отец ребёнка: Фадеев Андрей Максимович

Смерть
1956
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