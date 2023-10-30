Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.10.1896
Рождение ребёнка
18.09.1897
Сын: Фадеев Дмитрий
Отец ребёнка: Фадеев Андрей Максимович
Рождение ребёнка
10.08.1901
Сын: Фадеев Василий
Отец ребёнка: Фадеев Андрей Максимович
Рождение ребёнка
14.01.1904
Отец ребёнка: Фадеев Андрей Максимович
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Фадеев Андрей Максимович
Рождение ребёнка
30.09.1912
Дочь: Смолянова Софья Андреевна
Отец ребёнка: Фадеев Андрей Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Андреевна
Отец ребёнка: Фадеев Андрей Максимович
Смерть
1956