Жуков (Гаврилова) Зоя Авинировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуков (Гаврилова) Зоя Авинировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гаврилов Авинир Яковлевич

Мать: Гаврилова Людмила Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жукова Ирина Ильинична

Отец ребёнка: Жуков Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жукова Галина Ильинична

Отец ребёнка: Жуков Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Сергей Ильич

Отец ребёнка: Жуков Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Николай Ильич

Отец ребёнка: Жуков Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жукова Лидия Ильинична

Отец ребёнка: Жуков Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Илья

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