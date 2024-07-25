Жуков (Гаврилова) Зоя Авинировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жукова Ирина Ильинична
Отец ребёнка: Жуков Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жукова Галина Ильинична
Отец ребёнка: Жуков Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жуков Сергей Ильич
Отец ребёнка: Жуков Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жуков Николай Ильич
Отец ребёнка: Жуков Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жукова Лидия Ильинична
Отец ребёнка: Жуков Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жуков Илья