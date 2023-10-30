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Михин Михаил Андреевич

Место рождения

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

28.09.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1855

Отец: Михин Андрей Артемович

Мать: Екатерина

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Михин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Михина Евдокия Филипповна

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Между 1885 и 1888

Сын: Михин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Михина Евдокия Филипповна

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: Михина Евдокия Филипповна

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Михина Евдокия Филипповна

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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