Михин Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения28.09.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1855
Отец: Михин Андрей Артемович
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1881
Мать ребёнка: Михина Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
Между 1885 и 1888
Мать ребёнка: Михина Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: Михина Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Михина Евдокия Филипповна
Смерть
Неизвестно