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Кулакова Софья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1925

Дата смерти

04.05.1997

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1925

Отец: Трофимов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1949

Сын: Кулаков Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Кулаков Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
30.08.1950

Дочь: Соколова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Кулаков Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
31.03.1956

Дочь: Кокурина Александра Васильевна

Отец ребёнка: Кулаков Василий Матвеевич

Смерть
04.05.1997
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