Кулакова Софья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1925
Дата смерти04.05.1997
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1925
Отец: Трофимов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1949
Сын: Кулаков Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Кулаков Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
30.08.1950
Дочь: Соколова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Кулаков Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
31.03.1956
Дочь: Кокурина Александра Васильевна
Отец ребёнка: Кулаков Василий Матвеевич
Смерть
04.05.1997