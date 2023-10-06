Епимахова Мавра Кодратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕпимахова Мавра Кодратовна

Епимахова Мавра Кодратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кодрат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Епиманов Иван Евстратович

Отец ребёнка: Епимахов Евстрат

Берхино, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
22.01.1879 ст.

Дочь: Степанова Ксения Евстратовна

Отец ребёнка: Епимахов Евстрат

д. Берхино
Запись о рождении https://ya.ru/archive/catalog/3e058b0c-e1e3-428c-b0fa-9dda1026fa5b/61
Рождение ребёнка
17.10.1884 ст.

Сын: Епиманов Дмитрий Евстратович

Отец ребёнка: Епимахов Евстрат

Берхино, Луховицы, Московская область
Запись о рождении https://ya.ru/archive/catalog/dd141a35-0a30-4a78-9817-0ce23006f2ed/107
Восприемник
14.07.1901 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Крестила Марию, дочь мещанина Дмитрия Григорьева Вейсбрута, в церкви Николая Чудотворца в Драчах. https://ya.ru/archive/catalog/239ff366-b2e3-4dbf-a559-2db05d3b511b/184
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Епимахов Евстрат

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close