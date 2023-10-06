Епимахова Мавра Кодратовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Кодрат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Сын: Епиманов Иван Евстратович
Отец ребёнка: Епимахов Евстрат
Рождение ребёнка
22.01.1879 ст.
Дочь: Степанова Ксения Евстратовна
Отец ребёнка: Епимахов Евстрат
д. Берхино
Запись о рождении https://ya.ru/archive/catalog/3e058b0c-e1e3-428c-b0fa-9dda1026fa5b/61
Рождение ребёнка
17.10.1884 ст.
Сын: Епиманов Дмитрий Евстратович
Отец ребёнка: Епимахов Евстрат
Запись о рождении https://ya.ru/archive/catalog/dd141a35-0a30-4a78-9817-0ce23006f2ed/107
Восприемник
14.07.1901 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Крестила Марию, дочь мещанина Дмитрия Григорьева Вейсбрута, в церкви Николая Чудотворца в Драчах. https://ya.ru/archive/catalog/239ff366-b2e3-4dbf-a559-2db05d3b511b/184
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Епимахов Евстрат
Смерть
Неизвестно