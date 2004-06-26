Старжинский Николай Васильевич
Место рожденияВишев, Базарский р-н, Украина
Дата рождения20.06.1917
Дата смерти26.06.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1917
Вишев, Базарский р-н, Украина
Бракосочетание
1947
г.Горький (Нижний Новгород), Россия
Рождение ребёнка
05.07.1948
Сын: Старжинский Олег Николаевич
Мать ребёнка: Старжинская Зинаида Ивановна
Горький (Нижний Новгород), Россия
Смерть
26.06.2004
Нижний Новгород, Россия
Похороны
Неизвестно
Нижний Новгород, Россия