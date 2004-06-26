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Старжинский Николай Васильевич

Место рождения

Вишев, Базарский р-н, Украина

Дата рождения

20.06.1917

Дата смерти

26.06.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1917

Отец: Старжинский Василий Васильевич

Мать: Старжинская Ганна Лукинична

Вишев, Базарский р-н, Украина
Бракосочетание
1947

Жена: Старжинская Зинаида Ивановна

г.Горький (Нижний Новгород), Россия
Рождение ребёнка
05.07.1948

Сын: Старжинский Олег Николаевич

Мать ребёнка: Старжинская Зинаида Ивановна

Горький (Нижний Новгород), Россия
Смерть
26.06.2004
Нижний Новгород, Россия
Похороны
Неизвестно
Нижний Новгород, Россия
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