Попова Татьяна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Татьяна Юрьевна

Место рождения

Ногинск, Богородский, Московская область

Дата рождения

20.03.1989

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1989

Отец: Попов Юрий

Мать: Попова Галина Васильевна

Ногинск, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
21.12.2016

Сын: Рыбалкин Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Рыбалкин Владимир Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.06.2020

Сын: Рыбалкин Никита Владимирович

Отец ребёнка: Рыбалкин Владимир Николаевич

Мытищи, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбалкин Владимир Николаевич

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