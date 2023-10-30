Попова Татьяна Юрьевна
Место рождения
Дата рождения20.03.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1989
Отец: Попов Юрий
Мать: Попова Галина Васильевна
Рождение ребёнка
21.12.2016
Сын: Рыбалкин Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Рыбалкин Владимир Николаевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.06.2020
Сын: Рыбалкин Никита Владимирович
Отец ребёнка: Рыбалкин Владимир Николаевич
Мытищи, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно