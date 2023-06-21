Фролова Ульяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853 ст.
Дочь: Екатерина Хрисанфовна
Отец ребёнка: Фролов Хрисанф Ефимович
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: Улита Хрисанфовна
Отец ребёнка: Фролов Хрисанф Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно