Фролова Ульяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова Ульяна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1833 по 1834 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853 ст.

Дочь: Екатерина Хрисанфовна

Отец ребёнка: Фролов Хрисанф Ефимович

Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: Улита Хрисанфовна

Отец ребёнка: Фролов Хрисанф Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Хрисанф Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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