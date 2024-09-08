Сиротенко Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиротенко Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сиротенко Акулина Павловна под вопросом

Рождение ребёнка
1913

Сын: Сиротенко Петр Васильевич

Мать ребёнка: Сиротенко Акулина Павловна под вопросом

Рождение ребёнка
05.09.1915

Сын: Сиротенко Федор Васильевич

Мать ребёнка: Сиротенко Акулина Павловна под вопросом

Ровны, Вейделевский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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