Сиротенко Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1913
Сын: Сиротенко Петр Васильевич
Мать ребёнка: Сиротенко Акулина Павловна под вопросом
Рождение ребёнка
05.09.1915
Сын: Сиротенко Федор Васильевич
Мать ребёнка: Сиротенко Акулина Павловна под вопросом
Ровны, Вейделевский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно