Савельева (Лябухина) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1946
Дата смерти08.05.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1946
Отец: Лябухин Иван
Мать: Лябухина Мария
Рождение ребёнка
1972
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Савельев Владимир
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савельев Владимир
Смерть
08.05.1997