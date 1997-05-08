Савельева (Лябухина) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева (Лябухина) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1946

Дата смерти

08.05.1997

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1946

Отец: Лябухин Иван

Мать: Лябухина Мария

Рождение ребёнка
1972

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Савельев Владимир

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Владимир

Смерть
08.05.1997
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