Станкевич (Голостенова) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Станкевич Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Станкевич Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Станкевич Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Станкевич Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Станкевич Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Станкевич Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Станкевич Алексей Иванович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1922