Осипов кузьма кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипов кузьма кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: Осипова евдокия григорьевна

Смерть
2020
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