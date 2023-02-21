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Осипов кузьма кузьмич
Осипов кузьма кузьмич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1930
Дата смерти
2020
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Осипова евдокия (федькина) григорьевна
1902 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать:
Осипова евдокия григорьевна
Смерть
2020
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