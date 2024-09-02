(Назарова) Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бородачев Кирилл Дмитриевич
Отец ребёнка: Бородачев Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бородачев) Мария
Отец ребёнка: Бородачев Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.02.1905
Сын: Бородачев Aлексей
Отец ребёнка: Бородачев Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.02.1906
Сын: Бородачев Федор
Отец ребёнка: Бородачев Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.09.1907
Сын: Бордачев Трофим
Отец ребёнка: Бородачев Григорий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно