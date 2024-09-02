(Назарова) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Назарова) Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородачев Кирилл Дмитриевич

Отец ребёнка: Бородачев Григорий Дмитриевич

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бородачев) Мария

Отец ребёнка: Бородачев Григорий Дмитриевич

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.02.1905

Сын: Бородачев Aлексей

Отец ребёнка: Бородачев Григорий Дмитриевич

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.02.1906

Сын: Бородачев Федор

Отец ребёнка: Бородачев Григорий Дмитриевич

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.09.1907

Сын: Бордачев Трофим

Отец ребёнка: Бородачев Григорий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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