Наседкина (Щербакова) Фекла Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1902 ст.
Дочь: Феврония Михайловна
Отец ребёнка: Наседкин Михаил Степанович
Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно