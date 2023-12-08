Наседкина (Щербакова) Фекла Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаседкина (Щербакова) Фекла Антоновна

Наседкина (Щербакова) Фекла Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1872 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1902 ст.

Дочь: Феврония Михайловна

Отец ребёнка: Наседкин Михаил Степанович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наседкин Михаил Степанович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close