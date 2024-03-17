Афонькин Иван Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1960
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Афонькин Данила
Мать: Афонькина Анастасия
Рождение ребёнка
24.09.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Афонькина (Чевтаева) Акулина Григорьевна
Старое Назимкино, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1960