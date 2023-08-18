Покрышкина Ирина Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Покрышкин Луппа Владимиров
Отец ребёнка: Покрышкин Владимир Моисеев
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Покрышкин Лукоян Владимиров
Отец ребёнка: Покрышкин Владимир Моисеев
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Агафья Владимирова
Отец ребёнка: Покрышкин Владимир Моисеев
Рождение ребёнка
1834
Сын: Покрышкин Влас Владимиров
Отец ребёнка: Покрышкин Владимир Моисеев
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Покрышкин Савин Владимиров
Отец ребёнка: Покрышкин Владимир Моисеев
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Покрышкин Паласий (?) Владимиров
Отец ребёнка: Покрышкин Владимир Моисеев
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Марина Владимирова
Отец ребёнка: Покрышкин Владимир Моисеев
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Покрышкин Егор Владимиров
Отец ребёнка: Покрышкин Владимир Моисеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858