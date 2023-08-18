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Покрышкина Ирина Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Покрышкин Луппа Владимиров

Отец ребёнка: Покрышкин Владимир Моисеев

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Покрышкин Лукоян Владимиров

Отец ребёнка: Покрышкин Владимир Моисеев

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Агафья Владимирова

Отец ребёнка: Покрышкин Владимир Моисеев

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1834

Сын: Покрышкин Влас Владимиров

Отец ребёнка: Покрышкин Владимир Моисеев

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Покрышкин Савин Владимиров

Отец ребёнка: Покрышкин Владимир Моисеев

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Покрышкин Паласий (?) Владимиров

Отец ребёнка: Покрышкин Владимир Моисеев

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Марина Владимирова

Отец ребёнка: Покрышкин Владимир Моисеев

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Покрышкин Егор Владимиров

Отец ребёнка: Покрышкин Владимир Моисеев

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покрышкин Владимир Моисеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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