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Широков Алексей Андреев

Место рождения

дер. Ивашка Давыдова сына Шубина на ключем, Никольская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

После 1744

Пол

Мужской

Отец

Около 1717 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: Широков Андрей Фефилов

Мать: не указана

дер. Ивашка Давыдова сына Шубина на ключем, Никольская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Ивашка Давыдова сына Шубина на ключем, Никольская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1744
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